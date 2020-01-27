Евро станет официальной валютой Болгарии в ближайшем будущем

Болгария является членом Евросоюза с 2007 года.

В Болгарии евро может стать официальной валютой уже в 2023 году depositphotos.com

В Болгарии евро может стать официальной валютой уже в 2023 году. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Болгария является членом Евросоюза с 2007 года.

“Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены в точности так, как они осуществлены“, - сказала Георгиева.

Георгиева также отметил, что президент Европейского центрального банка Кристина Лагард “очень позитивно“ относится к вступлению Болгарии в еврозону.

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Кристалина Георгиева акцентировала, для Болгарии вступление в еврозону — это положительные изменения.

Стоит отметить, что валюта Болгарии уже привязана к евро.

Напомним, в МВФ заявили, что видят прогресс Украины во внедрении реформ.

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