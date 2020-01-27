Нерезиденты стали активнее вкладывать деньги в украинские облигаций

С начала 2020 года количество вложений увеличилось на 6,15 млрд грн.

Нерезиденты стали активнее вкладывать средства в украинские облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С начала 2020 года количество вложений увеличилось на 6,15 млрд грн — 117,72 млрд грн на конец 2019 года. Об этом сообщает НБУ.

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По состоянию на 27 января 2020 года объем портфеля ОВГЗ физлиц составил 9,70 млрд грн. Портфель юридических лиц значительно больше - 24,37 млрд грн.

Если говорить за 2019 год, то портфель гособлигаций увеличился на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн.

В НБУ отмечают, что около половины выкупленных облигаций погашаются в 2022-2025 годах.

Напомним, Минфин впервые выпустит семилетние облигации.

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