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Нерезиденты стали активнее вкладывать деньги в украинские облигаций

Комментариев: 1
С начала 2020 года количество вложений увеличилось на 6,15 млрд грн.
Нерезиденты стали активнее вкладывать средства в украинские ОВГЗ
Нерезиденты стали активнее вкладывать средства в украинские ОВГЗ
depositphotos.com

Нерезиденты стали активнее вкладывать средства в украинские облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). С начала 2020 года количество вложений увеличилось на 6,15 млрд грн — 117,72 млрд грн на конец 2019 года. Об этом сообщает НБУ.

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По состоянию на 27 января 2020 года объем портфеля ОВГЗ физлиц составил 9,70 млрд грн. Портфель юридических лиц значительно больше - 24,37 млрд грн.

Если говорить за 2019 год, то портфель гособлигаций увеличился на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн.

В НБУ отмечают, что около половины выкупленных облигаций погашаются в 2022-2025 годах.

Напомним, Минфин впервые выпустит семилетние облигации.

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Теги: облигации, ОВГЗ, нерезиденты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.01.2020, 14:27
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гость
многие хотят украинского чернозема....В том числе и через скупку облигаций,хотя это рискованное предприятие.
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