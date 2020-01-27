Билл Гейтс выделил 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Половина средств будет направлена в Китай .
Фонд Билла Гейтса и его жены решил выделить 10 млн долларов на борьбу с китайским коронавирусом. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.
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Половину от сумму отправят на борьбу с вирусом в Китае. В Фонде рассказывают, что уже активно сотрудничают с китайскими организациями, которые занимаются выявлением больных людей, безопасной изоляцией и ускорением разработки методов лечения и вакцин.
Другая половина денег будет отправлена в Африку. Деньги потратят на профилактику заболеваний.
Напомним, ученые оценили риск распространения коронавируса.
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