Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Билл Гейтс выделил 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Комментариев: 2
Половина средств будет направлена в Китай .
Билл Гейтс
Билл Гейтс
wikipedia.org

Фонд Билла Гейтса и его жены решил выделить 10 млн долларов на борьбу с китайским коронавирусом. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

Читай также: Несколько стран ЕС эвакуируют граждан из Китая из-за коронавируса

Половину от сумму отправят на борьбу с вирусом в Китае. В Фонде рассказывают, что уже активно сотрудничают с китайскими организациями, которые занимаются выявлением больных людей, безопасной изоляцией и ускорением разработки методов лечения и вакцин.

Другая половина денег будет отправлена в Африку. Деньги потратят на профилактику заболеваний.

Напомним, ученые оценили риск распространения коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: коронавирус, Китай, Билл Гейтс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.01.2020, 15:49
Оценка:  0
гость
Если посмотреть статистику возникновения различных эпидемий за последние 50 лет интересная картина выявляется: они вспыхивают в зоне экономических конфликтов США.Не зря у пиндов куча медлабораторий по всему миру.Дело нацистского доктора смерти (Менгеле Германия) живет...
гость  (аноним)  27.01.2020, 15:04
Оценка:  0
гость
Ну понятно, кто отбашлял бабки на создание вируса, тот и вложится на изготовление противоядия
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь