В Украине построят рекордное количество дорог

Правительство обещает построить в 2020 году 4000 км дорог.

В Украине в 2020 году построят рекордное количество дорог — около 4000 км. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Экономическая правда. глава

“Конечно, Украине нужны хорошие дороги. Без хороших дорог не будет экономического роста, экономического прорыва, это невозможно просто потому, что логистика решает в современном мире ... Дороги - это и рабочие места, и налоги. Поэтому в этом году мы поставили себе целью построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров. Речь не о ямочном ремонте, речь идет или о новом строительстве, или о реконструкции. То есть, на выходе нам нужно 4000 качественных хороших дорог“, - подчеркнул он.

Премьер-министр рассказал, что важным проектом является строительство дороги Решетиловка — Днепр.

“Лично я считаю флагманским проектом на этот год дорогу Решетиловка - Днепр, где мы должны достичь максимальной скорости, чтобы соединить первоклассной дорогой Киев с Днепром, а затем с Мариуполем - то есть, фактически до Мариуполя должна быть хорошая дорога, по которой можно быстро добраться“, - добавил премьер.

Напомним, Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут ремонтировать в этом году.

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