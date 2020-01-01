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Почему сегодня сложно зарабатывать на депозитах — эксперт

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Сегодня не все банки заинтересованы в деньгах от населения.
Украинцы стали получать меньше дохода от банковских вкладов
Украинцы стали получать меньше дохода от банковских вкладов
depositphotos.com

Украинцы стали получать меньше дохода от банковских вкладов. Почему это происходит, сообщает Сегодня.

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Эксперты считают, что прямой зависимости между снижением учетной ставки НБУ и ставками по кредитам-депозитам нет.

Корреляция между ставкой Нацбанка и процентами по кредитам и депозитам, конечно, существует. Но нельзя сказать, что это прямая зависимость. Когда учетная ставка снижается, задается какой-то определенный стандарт стоимости денег на межбанковском рынке на короткий период – на день или на неделю, то есть на краткосрочные межбанковские деньги. И когда банк может брать “короткие“ межбанковские деньги, например, под 5%, зачем он будет привлекать депозиты под 10%? Нет смысла. То есть снижение учетной ставки дает возможность банкам привлекать краткосрочные деньги дешевле, и этот механизм в определенной мере расширяется и на “длинные“ деньги“, – утверждает экономический эксперт, президент инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак.

Эксперт считает, что разные банковские бизнес-модели так или иначе делают банковские проценты и ставку НБУ зависимыми друг от друга.

“Например, некоторые банки занимаются потребительским кредитованием, а эти кредиты они выдают под очень большие проценты: под 30, 40, 50, 70%. Бывает по-разному. Значит, эти банки могут привлекать деньги на депозиты под достаточно большие проценты. А вот банки, которые кредитуют в основном промышленность, например, под 18-20%, не могут привлекать деньги на депозиты по таким же высоким ставкам. Потому что кредиты выдаются за счет депозитов“, – объясняет Козак.

Финансисты отмечают, что сегодня не все банки заинтересованы в деньгах от населения. Этим и объясняется снижение ставок по вкладам.

Напомним, ранее НБУ просил банки снизить ставки по депозитам.

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Теги: банки, депозиты, учетная ставка
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