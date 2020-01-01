Почему сегодня сложно зарабатывать на депозитах — эксперт

Сегодня не все банки заинтересованы в деньгах от населения.

Украинцы стали получать меньше дохода от банковских вкладов depositphotos.com

Украинцы стали получать меньше дохода от банковских вкладов. Почему это происходит, сообщает Сегодня.

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Эксперты считают, что прямой зависимости между снижением учетной ставки НБУ и ставками по кредитам-депозитам нет.

Корреляция между ставкой Нацбанка и процентами по кредитам и депозитам, конечно, существует. Но нельзя сказать, что это прямая зависимость. Когда учетная ставка снижается, задается какой-то определенный стандарт стоимости денег на межбанковском рынке на короткий период – на день или на неделю, то есть на краткосрочные межбанковские деньги. И когда банк может брать “короткие“ межбанковские деньги, например, под 5%, зачем он будет привлекать депозиты под 10%? Нет смысла. То есть снижение учетной ставки дает возможность банкам привлекать краткосрочные деньги дешевле, и этот механизм в определенной мере расширяется и на “длинные“ деньги“, – утверждает экономический эксперт, президент инвестиционной группы “Универ“ Тарас Козак.

Эксперт считает, что разные банковские бизнес-модели так или иначе делают банковские проценты и ставку НБУ зависимыми друг от друга.

“Например, некоторые банки занимаются потребительским кредитованием, а эти кредиты они выдают под очень большие проценты: под 30, 40, 50, 70%. Бывает по-разному. Значит, эти банки могут привлекать деньги на депозиты под достаточно большие проценты. А вот банки, которые кредитуют в основном промышленность, например, под 18-20%, не могут привлекать деньги на депозиты по таким же высоким ставкам. Потому что кредиты выдаются за счет депозитов“, – объясняет Козак.

Финансисты отмечают, что сегодня не все банки заинтересованы в деньгах от населения. Этим и объясняется снижение ставок по вкладам.

Напомним, ранее НБУ просил банки снизить ставки по депозитам.

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