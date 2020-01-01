Польша повысила минимальные зарплаты: Как это скажется на украинцах

Эксперты прогнозируют рост трудовой миграции .

В Польше существенно повысили минимальную зарплату до 2 600 злотых (16,5 тыс грн). Повысится и почасовая оплата — работодатель должен будет платить минимум 17 злотых. Об этом пишет UBR.

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Более того, польская власть планирует поднимать минимальные зарплаты и дальше. Это положительно скажется на тех людях, которые трудоустроены официально, а таких в Польше большинство.

Повышают зарплаты в Польше для того, чтобы удержать работников в стране.

“Какие ставки будут в Германии еще не понятно, но Чехию Польша уже почти догнала. В Польше фактически нет нелегального трудоустройства. Очень жесткие проверки и штрафы. Может где-то в сельском хозяйстве и есть те, кто официально не трудоустроен. Но это большая редкость“, — говорит директор агентства по трудоустройству за рубежом Work Garant Татьяна Бугакова.

Из-за повышения зарплат в Польше может увеличится количество работников и из других стран, в то числе, и из Украины.

“Дело в том, что в этой стране сегодня создается вся необходимая инфраструктура для наших соотечественников. Открываются детские сады и школы, где преподают на украинском языке, функционируют православные церкви, образование для детей бесплатно и родители получают за каждого рожденного ребенка в Польше деньги, а также раз в год выплаты на детей. Поэтому тем, кто уже завел детей или планирует это сделать, Польша предоставляет очень хорошие возможности для успешной семейной жизни“, — утверждает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Напомним, Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты.

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