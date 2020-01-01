Маркарова сообщила, кто купил украинские 10-летние евробонды

Евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов.

Украинские 10-летние евробонды купили 200 инвестиционных фондов из 31 страны мира. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, сообщается на сайте Минфина.

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Минфин провел расчеты по еврооблигациям 27 января. Сумма составила 1,25 млрд евро, с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Ценные бумаги находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Большинство облигаций приобрели инвесторы из Великобритании, США и стран Европейского Союза. Их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно.

Средства от размещения новых еврооблигаций используют для финансирования госбюджета.

Напомним, Кабмин прокомментировал выпуск новых облигаций на €1,25 млрд.

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