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Домохозяйства с автономным отоплением будут существенно меньше платить за газ

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Сумма в платежках уменьшится на 30-35%.
Семьи, которые проживают в частных домах, будут платить за газ на 30-35% меньше
Семьи, которые проживают в частных домах, будут платить за газ на 30-35% меньше
depositphotos.com

Семьи, которые проживают в частных домах, будут платить за газ на 30-35% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины.

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Тарифы снижаются благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа. Теперь тариф за транспортировку газа рассчитывается для всех индивидуально. Сумма за доставку зависит от количество потребляемого газа. Наиболее выгодной новая система будет для домов, которые используют газ для автономного отопления.

Например, семья в Полтавской области, которая потребляет 1600 куб. м газа за год, за три месяца за транспортировку газа заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали о разнице между субсидиями и льготами.

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Теги: коммунальные услуги, коммуналка, цена на газ
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