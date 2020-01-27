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В Укрпочте рассказали, передается ли коронавирус через посылки

Комментариев: 1
Пока опасности для людей в организации не видят .
Украпочта заверяет жителей, что китайский коронавирус не распространяется через посылки
Украпочта заверяет жителей, что китайский коронавирус не распространяется через посылки
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Украпочта заверяет жителей, что китайский коронавирус не распространяется через посылки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано“, - утверждают в Укрпочте.

Также в компании отметили, что следят за ситуацией и находятся на связи с Министерством здравоохранения и китайскими партнерами.

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Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения поне не вводила ограничения на перемещение товаров.

Напомним, ученые оценили риск распространения коронавируса.

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Теги: Укрпошта, коронавирус, вирус в Китае
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
GreenPeace!    27.01.2020, 18:25
Оценка:  0
GreenPeace!
Я вообще перстала заказывать в Китае товары.Ну его нах
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