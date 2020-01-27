В Укрпочте рассказали, передается ли коронавирус через посылки
Пока опасности для людей в организации не видят .
Украпочта заверяет жителей, что китайский коронавирус не распространяется через посылки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано“, - утверждают в Укрпочте.
Также в компании отметили, что следят за ситуацией и находятся на связи с Министерством здравоохранения и китайскими партнерами.
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Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения поне не вводила ограничения на перемещение товаров.
Напомним, ученые оценили риск распространения коронавируса.
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