В Укрпочте рассказали, передается ли коронавирус через посылки

Пока опасности для людей в организации не видят .

Украпочта заверяет жителей, что китайский коронавирус не распространяется через посылки facebook.com

Украпочта заверяет жителей, что китайский коронавирус не распространяется через посылки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано“, - утверждают в Укрпочте.

Также в компании отметили, что следят за ситуацией и находятся на связи с Министерством здравоохранения и китайскими партнерами.

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Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения поне не вводила ограничения на перемещение товаров.

Напомним, ученые оценили риск распространения коронавируса.

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