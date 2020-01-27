Украина ежегодно теряла 3-4% ВВП из-за некачественной инфраструктуры — Гончарук

Премьер рассказал, что Украина занимает 130 место в рейтинге качества дорог.

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что Украины ежегодно теряла около 3-4% экономического роста из-за ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина. Об этом премьер написал на своем Telegram-канале.

“Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуру“, - пишет Гончарук.

Также премьер рассказал, что Украина занимает 130 место в рейтинге качества дорог. Всего в список попало 137 стран.

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Премьер пообещал, что в ближайшем будущем дороги помогут Украине повысить уровень экономического роста.

В 2020 году на ремонт украинских дорог планируют потратить 86,5 млрд грн.

Напомним, в Украине построят рекордное количество дорог.

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