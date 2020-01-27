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Украина ежегодно теряла 3-4% ВВП из-за некачественной инфраструктуры — Гончарук

Комментариев: 1
Премьер рассказал, что Украина занимает 130 место в рейтинге качества дорог.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что Украины ежегодно теряла около 3-4% экономического роста из-за ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина. Об этом премьер написал на своем Telegram-канале.

“Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуру“, - пишет Гончарук.

Также премьер рассказал, что Украина занимает 130 место в рейтинге качества дорог. Всего в список попало 137 стран.

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Премьер пообещал, что в ближайшем будущем дороги помогут Украине повысить уровень экономического роста.

В 2020 году на ремонт украинских дорог планируют потратить 86,5 млрд грн.

Напомним, в Украине построят рекордное количество дорог.

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Теги: Кабмин, Гончарук, инфраструктура, ВВП
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.01.2020, 19:03
Оценка:  0
гость
А из-за таких баранов, как Гончарук и жадных хазар Украина теряет ежегодно более 40% ! Т.е. в десять раз Больше !
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