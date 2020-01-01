Почти 35% украинских пенсионеров получают меньше 2000 грн

0,7% пенсионеров получают меньше 1500 грн.

34,8% украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Более того, 0,7% пенсионеров получают пенсию в размере меньше 1500 грн.

От 2000 до 3000 тыс получает 34,2% пенсионеров, от 3000 до 4000 — 12,4%, от 4000 до 5000 — 6,3%.

Свыше 5000 грн и до 10 000 грн получает 9,3% украинских пенсионеров. 2,3% получают больше 10 000 грн.

0,7% пенсионеров получают пенсию в размере меньше 1500 грн facebook.com/pfu.gov.ua

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