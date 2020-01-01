Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курсы валют на 28 января: НБУ резко понизил гривну

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке курс в покупке также поднялся на 13 копеек – до 24,57 гривен за доллар.
Гривна серьезно сдала позиции
Гривна серьезно сдала позиции
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 27 января, понизил курс гривны на 26 копеек по отношению к доллару и на 28 по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 27 января.

Читай также: Нерезиденты стали активнее вкладывать деньги в украинские облигаций

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5984 гривны (+0,2683);

– 100 евро – 27,1210 (+0,2715).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке курс в покупке также поднялся на 13 копеек – до 24,57 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек в продаже – до 27,11 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк на прошлой неделе продал на $26,5 миллиона больше, чем купил.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, обвал гривны, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, гривна упала, падение гривны, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь