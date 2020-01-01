Курсы валют на 28 января: НБУ резко понизил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке курс в покупке также поднялся на 13 копеек – до 24,57 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 27 января, понизил курс гривны на 26 копеек по отношению к доллару и на 28 по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 27 января.

Читай также: Нерезиденты стали активнее вкладывать деньги в украинские облигаций

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5984 гривны (+0,2683);

– 100 евро – 27,1210 (+0,2715).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке курс в покупке также поднялся на 13 копеек – до 24,57 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек в продаже – до 27,11 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк на прошлой неделе продал на $26,5 миллиона больше, чем купил.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram