Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год
По итогам прошлого года в бюджете образовалась дыра более чем в три миллиарда долларов.
В 2019 году дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше годом ранее. Об этом сообщает Госказначейство.
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Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.
Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.
Напомним, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда.
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