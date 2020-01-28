Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год

По итогам прошлого года в бюджете образовалась дыра более чем в три миллиарда долларов.

"Дыра" в бюджете выросла за год на треть depositphotos.com

В 2019 году дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше годом ранее. Об этом сообщает Госказначейство.

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Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.

Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.

Напомним, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда.

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