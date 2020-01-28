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Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год

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По итогам прошлого года в бюджете образовалась дыра более чем в три миллиарда долларов.
"Дыра" в бюджете выросла за год на треть
"Дыра" в бюджете выросла за год на треть
depositphotos.com

В 2019 году дефицит бюджета Украины составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше годом ранее. Об этом сообщает Госказначейство.

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Сводный бюджет за год выполнен с дефицитом 84,316 миллиарда гривен, что на 24% выше показателя годом ранее.

Как известно, госбюджет-2019 предусматривал предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривен.

Напомним, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда.

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Теги: бюджет, бюджет Украины, Госбюджет, казначейство, Дефицит бюджета, Госказначейство
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.01.2020, 11:26
Оценка:  +1
гость
Эта саранча еще порулит немного Украиной и ее жители будут вынуждены поголовно ковыряться в мусорках в поисках пропитания !
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