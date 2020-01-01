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В Украине снизились цены на автогаз

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Причиной снижения цен стало перенасыщение рынка топливом и возникновение признаков профицита.
Средняя цена автогаза по Украине снизилась до 12,53 грн/л
Средняя цена автогаза по Украине снизилась до 12,53 грн/л
depositphotos.com

В Украине розничные сети АЗС снизили стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в пределах 5-20 коп/л. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

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Так, в сети ОККО автогаз подешевел на 5 коп/л – до 13,29 грн/л, а крупнейшая консолидированная сеть группы Приват снизила цены на 6 коп/л – до 11,69-11,75 грн/л.

В свою очередь сети KLO, Chipo и Marshal опустили ценники на 20 коп./л, а такие сети как БРСМ-Нафта, Автотранс и Motto на 5-10 коп./л.

Средняя цена автогаза по стране снизилась на 4 коп/л – до 12,53 грн/л.

Отмечается, что тенденция снижения оптовых цен сжиженного газа началась с середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза опустилась на 2900 грн/т или 14%, до 17 450 грн/т.

Причиной снижения цен, по словам трейдеров, стало перенасыщение рынка топливом и возникновение признаков профицита.

Напомним, Кабмин разрешил украинцам покупать бензин в свою тару.

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Теги: Украина, газ, топливо, АЗС, заправка, сжиженный газ, автогаз
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