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Новый закон о социальных услугах: Какие гарантии он дает украинцам

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На практике закон пока не работает из-за отсутствия многих подзаконных актов.
Главное, что обещает закон — это комплексная помощь семье
Главное, что обещает закон — это комплексная помощь семье
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В Украине вступил в силу новый социальный закон. Он гарантирует украинцам получение социальной помощи по европейским стандартам. Действует ли этот закон на практике, разбирались журналисты ТСН.

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Главное, что обещает закон — это комплексная помощь семье. Например, родители, которые имеют ребенка с инвалидностью, могут получит от государства ряд услуг:

  • домашний уход за ребенком
  • дневной уход
  • социальная адаптация
  • социальная интеграция
  • кризисное вмешательство
  • консультации
  • социальное сопровождение
  • социальная профилактика
  • натуральная помощь
  • физическое сопровождение лиц с инвалидностью и другие.

Финансировать все эти услуги должны из местного бюджета, которые пока не знают, как это воплотить в реальность из-за отсутствия всех подзаконных актов.

Заместитель министра социальной политики Олег Ковалив обещает, что до конца января все необходимые подзаконные акты будут приняты.

Напомним, президент подписал указ о повышении помощи людям с инвалидностью.

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Теги: социальная помощь, социальная защита, люди с инвалидностью
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