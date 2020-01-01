Новый закон о социальных услугах: Какие гарантии он дает украинцам

На практике закон пока не работает из-за отсутствия многих подзаконных актов.

В Украине вступил в силу новый социальный закон. Он гарантирует украинцам получение социальной помощи по европейским стандартам. Действует ли этот закон на практике, разбирались журналисты ТСН.

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Главное, что обещает закон — это комплексная помощь семье. Например, родители, которые имеют ребенка с инвалидностью, могут получит от государства ряд услуг:

домашний уход за ребенком

дневной уход

социальная адаптация

социальная интеграция

кризисное вмешательство

консультации

социальное сопровождение

социальная профилактика

натуральная помощь

физическое сопровождение лиц с инвалидностью и другие.

Финансировать все эти услуги должны из местного бюджета, которые пока не знают, как это воплотить в реальность из-за отсутствия всех подзаконных актов.

Заместитель министра социальной политики Олег Ковалив обещает, что до конца января все необходимые подзаконные акты будут приняты.

Напомним, президент подписал указ о повышении помощи людям с инвалидностью.

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