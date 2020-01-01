Новый закон о социальных услугах: Какие гарантии он дает украинцам
В Украине вступил в силу новый социальный закон. Он гарантирует украинцам получение социальной помощи по европейским стандартам. Действует ли этот закон на практике, разбирались журналисты ТСН.
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Главное, что обещает закон — это комплексная помощь семье. Например, родители, которые имеют ребенка с инвалидностью, могут получит от государства ряд услуг:
- домашний уход за ребенком
- дневной уход
- социальная адаптация
- социальная интеграция
- кризисное вмешательство
- консультации
- социальное сопровождение
- социальная профилактика
- натуральная помощь
- физическое сопровождение лиц с инвалидностью и другие.
Финансировать все эти услуги должны из местного бюджета, которые пока не знают, как это воплотить в реальность из-за отсутствия всех подзаконных актов.
Заместитель министра социальной политики Олег Ковалив обещает, что до конца января все необходимые подзаконные акты будут приняты.
Напомним, президент подписал указ о повышении помощи людям с инвалидностью.
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