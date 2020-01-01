Милованов рассказал детали внедрения термина "инвестиционная няня"

Если инвестор решит вкладывать деньги в Украину, то он будет заключать с Кабмином соответствующее соглашение.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что идея “инвестиционной няни“ заключается в том, что между инвестором и Кабмином подписывается соглашение, нарушив которое сторонам придется отвечать в международных судах. Об этом министр рассказал в эфире программы Свобода слова.

“Таким образом мы показываем, что не будем ничего придумывать. Если правительство подписало и это может быть принято в международных судах, то условия придется выполнять. То есть это конкретное действие, которое направлено на то, чтобы гарантировать инвесторам верховенство права“, - подчеркнул он.

Подобные соглашения, по словам министра, будут приравниваться к тем, что страна подписывает с МВФ или ЕБРР.

Напомним, ранее Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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