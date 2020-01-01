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Эксперты прогнозируют подорожание квартир в новых комплексах столицы

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Застройщики продолжают активно возводить жилые комплексы в формате "город в городе".
В течение года в продажу вышли три новых объекта, поставив низкие цены на старте
В течение года в продажу вышли три новых объекта, поставив низкие цены на старте
depositphotos.com

В Киеве застройщики продолжают активно возводить жилищные комплексы в формате “город в городе“. Коммерческий директор мини-города Svitlo Park Александр Панфилов рассказывает, что цены на жилье такого формата в прошлом году немного выросли (на 0,2%) - до 21 642 грн/м2. Об этом пишет UBR.

В течение года в продажу вышли три новых объекта, поставив низкие цены на старте – от 16 000-17 000 грн/м2. Это скорректировало общий среднегодовой показатель цены за м2“, – отметил Панфилов.

В то же время, в этом году рост цен на подобное жилье может быть более существенным — до 12%.

В 2020 году себестоимость строительства увеличится минимум на 10%. Кроме того, в государственном бюджете заложен курс в 27 грн/$, что может привести к увеличению цен на первичном рынке жилья“, – подытожил Панфилов.

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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Теги: цены на жилье, рынок недвижимости, жилые комплексы
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