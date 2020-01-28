Украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа

Платежку принесли сразу за два месяца: за текущий январь и еще не наступивший февраль 2020 года.

С понедельника, 27 января, украинцы начали получать платежки с включенной услугой за доставку газа, сообщает Корреспондент.net.

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В платежках обозначен отдельный счет для оплаты. Чеки принесли сразу за два месяца: за январь и февраль 2020 года.

При этом в платежке есть сообщение о том, что поставщик газа рекомендует оплачивать ее до 20 числа текущего месяца одним платежом за несколько месяцев, то есть за полугодие, для “экономии на комиссии финансового учреждения“.

Сумма платежа зависит от группы потребления газа и может составлять 10 гривен, а может быть и 100 гривен в месяц.

Напомним, транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов.

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