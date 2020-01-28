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Украинцы начали получать платежки с услугой по доставке газа

Комментариев: 6
Платежку принесли сразу за два месяца: за текущий январь и еще не наступивший февраль 2020 года.
Украинцы получили первые платежки за доставку газа
Украинцы получили первые платежки за доставку газа
depositphotos.com

С понедельника, 27 января, украинцы начали получать платежки с включенной услугой за доставку газа, сообщает Корреспондент.net.

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В платежках обозначен отдельный счет для оплаты. Чеки принесли сразу за два месяца: за январь и февраль 2020 года.

При этом в платежке есть сообщение о том, что поставщик газа рекомендует оплачивать ее до 20 числа текущего месяца одним платежом за несколько месяцев, то есть за полугодие, для “экономии на комиссии финансового учреждения“.

Сумма платежа зависит от группы потребления газа и может составлять 10 гривен, а может быть и 100 гривен в месяц.

Напомним, транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, цена на газ
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Комментариев (6)
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Вурдалак    28.01.2020, 13:29
Оценка:  0
Вурдалак
Но тогда в платёжке за газ именно на размер платы за транспортировку плата должна уменьшится! Ан нет,за январь сумма полная,как обычно,плюс отдельная платёжка за транспортировку)) ШЮтники.Фактически увеличили цену газа!
гость  (аноним)  28.01.2020, 12:58
Оценка:  -1
гость
На Донбассе вор ударил топором старушку и украл десяток яиц
ДЕЛО РАСКОЛЬНИКОВА ПРОЦВЕТАЕТ ВНА УКРАИНЕ^(
гость  (аноним)  28.01.2020, 12:53
Оценка:  +1
гость
Красота то какая, лепота-а-.а...Вот и до предоплаты дожили. А вроде как рыночная экономика подразумевает оплату услуг по ФАКТУ. Или откатились к плановой совковой?
Noblesse_obliger    28.01.2020, 13:12
Оценка:  +5
Noblesse_obliger
Ну так у власти "молодые,честные и не коррумпированные"...
korvin_ral    28.01.2020, 13:22
Оценка:  0
korvin_ral
Ты можешь платить по факту. Просто сумма 7 грн каждый месяц, а комиссия перевода через банк может быть 5 грн.
Поэтому выгодней заплатить сразу за полгода.
Вурдалак    28.01.2020, 13:31
Оценка:  0
Вурдалак
Если в банке онлайн 24/7,все платежи за коммуналку для миллионов пенсионеров без комиссии.
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