Лондон больше не является крупнейшим финансовым центром мира
Лондон больше не является главным финансовым центром мира. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.
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Эксперты опросили представителей финсектора. Большинство из них (56%) считают финансовым центром мира Нью-Йорк.
В то же время, количество тех, кто считает финансовым центром Лондон, сократилась из-за выхода страны из состава ЕС на 20% до 36%. 22% респондентов убеждены, что Лондон будет оставаться крупнейшей мировой столицей еще 5 лет.
Аналитики считают, что лидерство в финансовом секторе скоро будет принадлежать азиатским городам - Гонконгу, Шанхаю и Сингапуру.
Напомним, главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
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