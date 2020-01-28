Лондон больше не является крупнейшим финансовым центром мира

Пока этот титул принадлежит Нью-Йорку.

Лондон больше не является главным финансовым центром depositphotos.com

Лондон больше не является главным финансовым центром мира. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании Duff&Phelps Global Regulatory Outlook.

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Эксперты опросили представителей финсектора. Большинство из них (56%) считают финансовым центром мира Нью-Йорк.

В то же время, количество тех, кто считает финансовым центром Лондон, сократилась из-за выхода страны из состава ЕС на 20% до 36%. 22% респондентов убеждены, что Лондон будет оставаться крупнейшей мировой столицей еще 5 лет.

Аналитики считают, что лидерство в финансовом секторе скоро будет принадлежать азиатским городам - Гонконгу, Шанхаю и Сингапуру.

Напомним, главы ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

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