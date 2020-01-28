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ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов

Комментариев: 0
Минимальная ставка по кредитам — 5%.
Бизнесмены могут получить один или несколько льготных кредитов
Бизнесмены могут получить один или несколько льготных кредитов
depositphotos.com

ПриватБанк начал принимать заявки от предпринимателей на предоставление льготного кредита по новой правительственной программе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Бизнесмены могут получить один или несколько льготных кредитов, выплатить которые нужно в течение пяти лет.

Часть процентов по кредиту будет выплачивать государство. Минимальная ставка по кредиту — 5%, максимальная — 9%. Размер ставки зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Новая программа Кабмина предполагает помощь для развития малого и среднего украинского бизнеса.

Напомним, депутаты выделили 2 млрд грн на льготные кредиты для бизнеса.

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Теги: ПриватБанк, льготные кредиты, кредитование бизнеса
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.01.2020, 13:36
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гость
А сколько взятка и страховка за этот "льготный" кредит? И скольки инстанциям надо поклонится(конечно с вознаграждением) чтоб его одобрили?
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