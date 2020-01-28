ПриватБанк начал принимать заявки бизнесменов на получение льготных кредитов
ПриватБанк начал принимать заявки от предпринимателей на предоставление льготного кредита по новой правительственной программе. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Бизнесмены могут получить один или несколько льготных кредитов, выплатить которые нужно в течение пяти лет.
Часть процентов по кредиту будет выплачивать государство. Минимальная ставка по кредиту — 5%, максимальная — 9%. Размер ставки зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.
Новая программа Кабмина предполагает помощь для развития малого и среднего украинского бизнеса.
Напомним, депутаты выделили 2 млрд грн на льготные кредиты для бизнеса.
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