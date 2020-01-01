Наличный доллар ускорил рост

Накануне курс американской валюты вырос в обменниках на семь копеек, а сегодня рост ускорился до 11-13 копеек.

Курс доллара в обменниках киевских банков подскочил во вторник, 28 января, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи наличного доллара повысился на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 10,86 коп. до 26,7209 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,56 коп. до 27,1788 UAH/EUR.

Напомним, фондовый рынок США рухнул из-за ситуации в Китае.

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