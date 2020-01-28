Госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов

Из-за укрепления гривны госдолг в гривневом эквиваленте сократился, а в долларовом - вырос.

За 2019 год госдолг Украины вырос на 6 миллиардов долларов и составил 84,36 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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В то же время, сумма долга в гривневом эквиваленте сократилась на 170,35 млрд грн (7,86%) и составила 1 998,28 млрд грн.

Отмечается, что разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга) или 48,94 млрд долларов, внутренний долг - 839,05 млрд грн (41,99%) или 35,42 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 761,37 млрд грн (88,14 от общей суммы долга) или 74,36 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 236,91 млрд грн (11,86%) или 10,0 млрд долларов.

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По данным Минфина, в 2019 расходы госбюджета по погашению госдолга составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

Напомним, стало известно, сколько денег Украина будет одалживать в 2020 году.

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