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Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

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Многие продукты в оккупированном городе дешевле, чем в столице.
Некоторые товары дороже в Киеве, а другие наоборот - в Донецке
Некоторые товары дороже в Киеве, а другие наоборот - в Донецке
depositphotos.com

Блогер Владимир Золкин прошелся по магазинам в оккупированном Донецке и сравнил цены на продукты с киевскими. Поход по магазинам блогер снял на видео.

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Некоторые товары дороже в Киеве, а другие наоборот - в Донецке.

Буханка хлеба в Донецке стоит 11,81 грн, в столице дешевле — 11,5 грн.

Молочные продуты в оккупированном городе дороже, чем в Киеве. А овощи наоборот дороже в столице, где помидоры стоят 80 грн (в Донецке 76 грн). Дороже в Киеве и картошка - 11,5 грн, в Донецке — 7,15 грн.

На фрукты цены разные, но, например, апельсины в Донецке существенно дешевле, чем в Киеве: 29,53 грн против 37 грн.

Средняя цена на мясо в оккупированном городе тоже ниже, чем в Киеве.

Но стоит также учесть и уровень средней зарплаты в обоих городах. Если в столице средняя зарплата находится на уровне 16 тыс грн, то в Донецке — 6 тыс грн.

Напомним, в Украине на 10% выросла розничная торговля.

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Теги: цены на продукты, оккупированные территории, Донецк, Киев
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