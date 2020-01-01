Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
Блогер Владимир Золкин прошелся по магазинам в оккупированном Донецке и сравнил цены на продукты с киевскими. Поход по магазинам блогер снял на видео.
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Некоторые товары дороже в Киеве, а другие наоборот - в Донецке.
Буханка хлеба в Донецке стоит 11,81 грн, в столице дешевле — 11,5 грн.
Молочные продуты в оккупированном городе дороже, чем в Киеве. А овощи наоборот дороже в столице, где помидоры стоят 80 грн (в Донецке 76 грн). Дороже в Киеве и картошка - 11,5 грн, в Донецке — 7,15 грн.
На фрукты цены разные, но, например, апельсины в Донецке существенно дешевле, чем в Киеве: 29,53 грн против 37 грн.
Средняя цена на мясо в оккупированном городе тоже ниже, чем в Киеве.
Но стоит также учесть и уровень средней зарплаты в обоих городах. Если в столице средняя зарплата находится на уровне 16 тыс грн, то в Донецке — 6 тыс грн.
Напомним, в Украине на 10% выросла розничная торговля.
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