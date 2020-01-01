Как заполнить Е-декларацию: 7 лайфхаков от НАПК

Рекомендации помогут быстро справиться с техническими проблемами.

В НАПК дали несколько советов для украинцев по заполнению деклараций depositphotos.com

В НАПК дали несколько советов для украинцев, которые касаются заполнения электронной декларации. Рекомендации опубликовала пресс-служба НАПК.

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В ведомстве отмечают, что в начале 2020 года получили около 6 тыс запросов, которые касаются работы Реестра деклараций.

Поэтому НАПК решило составить список лайфхаков, которые помогут заполнить декларацию легко и быстро:

Исправить ошибку при аутентификации пользователя или соединение с сервером поможет комбинация клавиш Ctrl + F5 перед повторным входом в Реестр. Увидеть отсутствующее на странице поле “Перейти на страницу наложения квалифицированной электронной подписи“ поможет комбинация клавиш “Ctrl“ и “-“ на клавиатуре, чтобы уменьшить масштаб страницы браузера Для корректного считывания секретного ключа необходимо установить на ПК актуальную дату и время. Найти письмо-подтверждение при изменении электронного почтового ящика и при изменении квалифицированной электронной подписи в Реестре поможет проверка папки “Спам“. Если возникает ошибка при передаче запроса на сервер ЦСК по протоколу HTTP (5) - выключите расширения Вашего браузера и измените настройки антивирусного программного обеспечения. Обратите внимание, что в Реестре используется адрес электронной почты, который вы указываете при регистрации и который не зависит от адреса, указанного Вами при получении КЭП. Распечатать представленный документ поможет комбинация клавиш Ctrl + Р на клавиатуре, а затем нажмите кнопку “Печать“ во всплывающем окне.

Напомним, в Украине началась декларационная кампания.

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