Как заполнить Е-декларацию: 7 лайфхаков от НАПК
Рекомендации помогут быстро справиться с техническими проблемами.
В НАПК дали несколько советов для украинцев, которые касаются заполнения электронной декларации. Рекомендации опубликовала пресс-служба НАПК.
Читай также: В Украине проведут налоговую амнистию
В ведомстве отмечают, что в начале 2020 года получили около 6 тыс запросов, которые касаются работы Реестра деклараций.
Поэтому НАПК решило составить список лайфхаков, которые помогут заполнить декларацию легко и быстро:
- Исправить ошибку при аутентификации пользователя или соединение с сервером поможет комбинация клавиш Ctrl + F5 перед повторным входом в Реестр.
- Увидеть отсутствующее на странице поле “Перейти на страницу наложения квалифицированной электронной подписи“ поможет комбинация клавиш “Ctrl“ и “-“ на клавиатуре, чтобы уменьшить масштаб страницы браузера
- Для корректного считывания секретного ключа необходимо установить на ПК актуальную дату и время.
- Найти письмо-подтверждение при изменении электронного почтового ящика и при изменении квалифицированной электронной подписи в Реестре поможет проверка папки “Спам“.
- Если возникает ошибка при передаче запроса на сервер ЦСК по протоколу HTTP (5) - выключите расширения Вашего браузера и измените настройки антивирусного программного обеспечения.
- Обратите внимание, что в Реестре используется адрес электронной почты, который вы указываете при регистрации и который не зависит от адреса, указанного Вами при получении КЭП.
- Распечатать представленный документ поможет комбинация клавиш Ctrl + Р на клавиатуре, а затем нажмите кнопку “Печать“ во всплывающем окне.
Напомним, в Украине началась декларационная кампания.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил