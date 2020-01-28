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Поездка Зеленского в Давос обошлась в 2,5 млн грн

Комментариев: 3
Такую сумму Государственное управление делами президента перечислило госавиапредприятию "Украина".
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давос стоила стране 2,5 млн грн. Об этом пишет Obozrevatel.

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Такую сумму Государственное управление делами президента перечислило госавиапредприятию “Украина“.

Такая сумма была потрачена на поездку президента в Давос и, скорее всего, в Израиль, поскольку в Швейцарию президент летел лишь на один день.

2,5 млн грн было потрачено на поездку президента в Давос
2,5 млн грн было потрачено на поездку президента в Давос
obozrevatel.com

Напомним, жена Зеленского прилетела в Эстонию в пальто почти за 1000$.

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Теги: Зеленский, Давос, траты чиновников
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.01.2020, 17:50
Оценка:  0
гость
Ну почему так пессимистично? Кто оплатил их шабаш тот поимел что-то, например пОрты, вокзалы и терминалы в "концессию" по-украински. Вот и УЗ хотели немцам толкнуть, да те не повелись.А это не все что мы узнали...
гость  (аноним)  28.01.2020, 17:24
Оценка:  0
гость
Ну это только на перелет. А проживание и содержание всей шоблы в Давосе? И главное какой выхлоп с этого? Никаких конкретных договоров и контрактов не привезли, опять несколько протоколов о намерениях - ни к чему не обязывающие бумажки А деньги народные потрачены...
гость  (аноним)  28.01.2020, 17:18
Оценка:  0
гость
Когда-то Кучма путешествовал за государственный счет. Но у Кучмы хоть реальный рост ВВП был. А у этих баранов экономика падает, а они решили попутешествовать. И результат от этих путешествий будет ноль. Они даже не понимают , что необходим план экономических проектов
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