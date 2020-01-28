Поездка Зеленского в Давос обошлась в 2,5 млн грн
Такую сумму Государственное управление делами президента перечислило госавиапредприятию "Украина".
Поездка президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давос стоила стране 2,5 млн грн. Об этом пишет Obozrevatel.
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Такую сумму Государственное управление делами президента перечислило госавиапредприятию “Украина“.
Такая сумма была потрачена на поездку президента в Давос и, скорее всего, в Израиль, поскольку в Швейцарию президент летел лишь на один день.
Напомним, жена Зеленского прилетела в Эстонию в пальто почти за 1000$.
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