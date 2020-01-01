Стало известно, когда в Украине появятся электронные больничные

Такая опция станет доступной для украинцев уже весной.

С 1 апреля в Украине появится возможность оформлять электронный больничный. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Чиновник утверждает, что такое новшество поможет навести порядок в системе.

“С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины“, - отметил Коваль.

Коваль утверждает, что внедрение электронного больничного поможет сделать процесс выдачи больничного более открытым.

“Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным “, - утверждает замглавы Минсоцполитики.

Напомним, Минсоцполитики будет платить территориальным громадам за предоставление украинцам социальных сервисов.

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