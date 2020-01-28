Партия “Слуга народа” получила 114 млн грн компенсации за предвыборную кампанию

ЦИК выплатила компенсацию всем партиям, которые прошли в парламент.

Партии, которые сегодня представлены в парламенте, получили полную компенсацию за траты во время предвыборной кампании. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, пишет Честно.

“Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме”, – сказано в сообщении.

На компенсацию из бюджета страны было выделено 467,3 млн грн. Все выплаты произведены по закону, в котором прописано, что все партии, которые преодолели 5%-ный барьер и прошли в парламент, получают 100% компенсации за расходы во время избирательной кампании.

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Наибольшую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен.

Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 60,3 млн грн.

Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” www.chesno.org

Напомним, нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты.

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