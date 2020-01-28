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Партия “Слуга народа” получила 114 млн грн компенсации за предвыборную кампанию

Комментариев: 2
ЦИК выплатила компенсацию всем партиям, которые прошли в парламент.
Наибольшую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен
Наибольшую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен
facebook.com

Партии, которые сегодня представлены в парламенте, получили полную компенсацию за траты во время предвыборной кампании. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, пишет Честно.

“Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме”, – сказано в сообщении.

На компенсацию из бюджета страны было выделено 467,3 млн грн. Все выплаты произведены по закону, в котором прописано, что все партии, которые преодолели 5%-ный барьер и прошли в парламент, получают 100% компенсации за расходы во время избирательной кампании.

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Наибольшую компенсацию получила партия “Слуга народа” – 114,6 млн гривен.

Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 60,3 млн грн.

Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь”
Меньше всех получила “Оппозиционная платформа – За жизнь”
www.chesno.org

Напомним, нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты.

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Теги: ЦИК, компенсация чиновникам, нардепы, Слуга народа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2020, 18:04
Оценка:  0
гость
Вот только те же врачи психиатры тоже подвержены этому явлению
гость  (аноним)  28.01.2020, 18:02
Оценка:  0
гость
Девушка из Прикарпатья умерла от анорексии в Киеве – СМИ
Это в общем-то психическое заболевание, такое же как нацизм, жажда власти, жажда богатства и другие крайности.Если человек потерял чувство меры (физиологической потребности) - это скрытый клиент психиатра.
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