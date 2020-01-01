В ЕС хотят изъять из обращения мелкие монеты

Таким образом планируют сэкономить некоторые средства.

В Еврокомиссии предлагают изъять из обращения некоторые монеты depositphotos.com

В Еврокомиссии предлагают изъять из обращения монеты, номинал которых составляет один и два евроцента. Такую идею высказала президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйнен. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

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Документ с предложением отменить оборот монет представят завтра, 29 января. Такое решение планируют принять из-за того, что большинство стран округляют цены до пяти центов.

В Еврокомиссии считают, что такое решение поможет сэкономить средства, поскольку больше не придется производить указанные монеты, вести их учет и транспортировать.

Напомним, евро станет официальной валютой Болгарии в ближайшем будущем.

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