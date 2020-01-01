Советник премьера рассказал, когда достроят новый корпус Охматдета

Юрий Голик обещает, что новый корпус заработает уже в этом году.

Новый корпус "Охматдета" будет достроен к лету текущего года facebook.com

Новый корпус “Охматдета“ будет достроен к лету текущего года. Об этом на сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Строительство корпуса было начато еще девять лет назад.

“Каждый день не работы на полную мощность - это не спасенные детские жизни“, - написал Голик.

Он отметили, что в новом здании будет размещены несколько отделений. Это позволит, в частности, проводить больше операции.

“Также скоро старт программы по центрам экстренной медицины по всей стране“, - подчеркнул он.

Напомним, депутаты выделили 200 млн грн на достройку Охмадета.

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