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Украинцам вернут переплаченные за газ деньги

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Речь идет о тех жителях страны, которые купили газ по страховой цене.
Украинцам, которые купили газ по страховой цене, будут возвращать деньги
Украинцам, которые купили газ по страховой цене, будут возвращать деньги
depositphotos.com

Украинцам, которые купили газ по страховой цене, будут возвращать деньги, поскольку реальная цена на газ оказалась ниже прогнозируемой. Деньги вернут в конце отопительного сезона. Об этом написал глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев в Facebook.

“Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное — вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене“, — заявил Коболев.

Также Коболев акцентировал, что производители тепла должны срочно подписать с “Нафтогазом“ дополнительные соглашения, которое даст возможность воспользоваться сниженной ценой в январе.

Напомним, Кабмин изменил порядок формирования цен на газ.

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Теги: Натфтогаз, цена на газ, Коболев
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