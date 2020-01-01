Украинцам вернут переплаченные за газ деньги

Речь идет о тех жителях страны, которые купили газ по страховой цене.

Украинцам, которые купили газ по страховой цене, будут возвращать деньги, поскольку реальная цена на газ оказалась ниже прогнозируемой. Деньги вернут в конце отопительного сезона. Об этом написал глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев в Facebook.

“Это означает, что наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное — вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене“, — заявил Коболев.

Также Коболев акцентировал, что производители тепла должны срочно подписать с “Нафтогазом“ дополнительные соглашения, которое даст возможность воспользоваться сниженной ценой в январе.

Напомним, Кабмин изменил порядок формирования цен на газ.

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