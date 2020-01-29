Украинские мошенники продают "вакцину" против коронавируса

Продают "вакцину" за 2500 тыс грн, пишут, что изготовлена в Израиле.

Про китайский коронавирус пока мы знаем крайне мало Скрин видео

Украинские мошенники активизировали на фоне роста количества больных китайским коронавирусом. В интернете уже продают “вакцину“, которая якобы должна помочь от недуга. Об этом сообщает ТСН.

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Продают “вакцину“ за 2500 тыс грн, пишут, что изготовлена в Израиле. В продаже не только вакцина, но и различные добавки, которые якобы стимулируют иммунитет, чтобы организм противодействовал вирусу. Мошенники утверждают, что приняв такие таблетки, можно хоть сейчас ехать в Китай.

Врачи говорят, что это шарлатанство. Против китайского коронавируса вакцины пока нет и в ближайшем времени не будет, поскольку на ее создание нужно немало времени.

Про китайский коронавирус пока мы знаем крайне мало. Ученые только начинают его исследовать.

Напомним, Билл Гейтс выделил 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

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