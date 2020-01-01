Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Темпы роста наличного доллара ускорились

Комментариев: 0
В начале недели доллар рос в обменниках на 7-12 копеек, а к середине рост ускорился вдвое.
Доллар в продаже приближается к 25 гривнам
Доллар в продаже приближается к 25 гривнам
depositphotos.com

Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил рост в среду, 29 января, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курсы валют на 29 января: гривна замедлила падение

Так, курс продажи наличного доллара повысился на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 15,62 коп. до 26,8955 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,30 коп. до 27,3979 UAH/EUR.

Напомним, госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь