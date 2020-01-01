Темпы роста наличного доллара ускорились

В начале недели доллар рос в обменниках на 7-12 копеек, а к середине рост ускорился вдвое.

Доллар в продаже приближается к 25 гривнам depositphotos.com

Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил рост в среду, 29 января, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курсы валют на 29 января: гривна замедлила падение

Так, курс продажи наличного доллара повысился на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 15,62 коп. до 26,8955 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,30 коп. до 27,3979 UAH/EUR.

Напомним, госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram