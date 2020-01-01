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Минфин разместил семилетние облигации

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Аукцион принесет бюджету 6,3 млрд грн.
Минфин 28 января разместил на рынке семилетние облигации
Минфин 28 января разместил на рынке семилетние облигации
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Минфин 28 января разместил на рынке семилетние облигации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Погасить облигации нужно 26 мая 2027 года. Аналогичные ценные бумаги, ставка которых составляла 15,5%, последний раз выпускались около 5 лет назад.

В Минфине посчитали, что аукцион принесет бюджету 6,3 млрд грн.

Средневзвешенная доходность семилетних гривневых ОВГЗ составила 9,79%

“Мы рады представить рынку семилетние гривневые ОВГЗ. Снижение стоимости привлечения средств и удлинение сроков позволяет проводить в стране реформы, инвестировать в человеческий капитал и инфраструктурные проекты, и при этом снижать долговую нагрузку. Украина поставила цель увеличить эффективность бюджетных расходов. Это сверхсложная задача, которую мы по результатам 2019 года смогли выполнить. Международные инвесторы понимают это и поддерживают Украину, продолжая инвестировать в страну“, — заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов.

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Теги: Минфин, облигации, Маркарова
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