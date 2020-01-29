Экономист рассказал, повлияет ли китайский коронавирус на украинскую экономику

Ситуация с китайским коронавирусом существенно не повлияет на экономику Украины. Об этом рассказал экономист Евгений Невмержицкий, пишет Obozrevatel.

“Вряд ли это повлияет на Украину, и причина здесь общая. Это будет происходить из-за того, что и другие мировые события не влияют на украинскую экономику. У нас экономика не очень интегрирована в мировую, она развивается больше от внутренних факторов. Вся эта информационная волокита и хайп продлятся не более двух недель. Инфоповод будет спадать, и внимание к этому вопросу и опасения также будут снижаться. Так будет происходить потому, что такова природа этого вируса“, - заявил Невмержицкий.

