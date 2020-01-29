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Экономист рассказал, повлияет ли китайский коронавирус на украинскую экономику

Комментариев: 2
Эксперт считает, что Украине опасаться не стоит.
У нас экономика не очень интегрирована в мировую
У нас экономика не очень интегрирована в мировую
depositphotos.com

Ситуация с китайским коронавирусом существенно не повлияет на экономику Украины. Об этом рассказал экономист Евгений Невмержицкий, пишет Obozrevatel.

“Вряд ли это повлияет на Украину, и причина здесь общая. Это будет происходить из-за того, что и другие мировые события не влияют на украинскую экономику. У нас экономика не очень интегрирована в мировую, она развивается больше от внутренних факторов. Вся эта информационная волокита и хайп продлятся не более двух недель. Инфоповод будет спадать, и внимание к этому вопросу и опасения также будут снижаться. Так будет происходить потому, что такова природа этого вируса“, - заявил Невмержицкий.
 

Напомним, украинские мошенники продают “вакцину“ против коронавируса.

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Теги: Коронавирус, Китай, украинская экономика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.01.2020, 14:26
Оценка:  -1
гость
Конечно повлияет! В первую очередь увеличится скупка территорий и долгосрочная аренда земель...
Кайдаш    29.01.2020, 14:21
Оценка:  -1
Кайдаш
На приёме у психиатра:
Пациент:
- Доктор, меня ужасно, безумно беспокоит состояние украинской экономики!
Доктор (игриво):
-Да бросьте, батенька, нет никакой украинской экономики! В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
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