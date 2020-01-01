Главные прогульщики: Кто из нардепов пропустил большинство заседаний парламента

Большинство прогульщиков - депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь".

В ноябре 2019 года 78 нардпов из-за прогулов заседаний не получили компенсации, связанные с исполнением депутатских полномочий. Сумма выплат для 78 нардепов должна была составить 3 млн грн. Об этом сообщает “Чесно“ со ссылкой на данные Главного организационного управления аппарата ВРУ.

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Прогуливали заседание депутаты всех фракций, однако большинство прогульщиков было среди депутатов от “Оппозиционной платформы — За жизнь“. Около 50% нардепов фракции не получили свои выплаты.

В тоже время, наибольшее количество пропущенных голосований у депутатов от фракции “Слуга народа“ Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя ОПЗЖ Юрия Солода (91%).

Прогуливали заседания и те нардепы, которые входят в руководящий состав комитетов.

Александр Дубинский прогулял 93,3% заседаний chesno.org

Напомним, нардепы планируют существенно урезать свои зарплаты.

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