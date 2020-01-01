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Украинцы будут получать компенсацию за жилье, разрушенное в результате войны на Донбассе

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Программа может заработать в ближайшее время.
Украинцам в этом году начнут платить деньги за разрушенное жилье в результате боевых действий
Украинцам в этом году начнут платить деньги за разрушенное жилье в результате боевых действий
depositphotos.com

Украинцам в этом году начнут платить деньги за разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов, пишет УНН.

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Программа будет действовать лишь для тех территорий, которые контролирует Украина.

“В государственном бюджете 2020 года есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тысяч грн на компенсацию владельцам разрушенного жилья – стоимости самого жилья. Но мы, исходя из возможности бюджета, имеем определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет на одно домохозяйство выделяться“, – отметил он.

Советник предполагает, что программа может быть запущена в течение нескольких месяцев, если Кабмин решит все необходимые вопросы.

“Потом уже будем работать с международными донорами, чтобы увеличивать объемы помощи. И будем на следующий год предлагать заложить уже больше. Сейчас у государства нет опыта, когда жилье было разрушено вследствие боевых действий. Сейчас это классифицируется как теракт, поэтому есть соответствующие процедурные моменты. Мы пытаемся их решить в рамках наших полномочий“, – резюмировал Салихов.

Напомним, на Донбассе на КПВВ образовалась огромная очередь из автомобилей.

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Теги: компенсация за жилье, Донбасс, оккупированные территории
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