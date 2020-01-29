Несколько дней подряд гривн слабеет.

НБУ изменил тактику формирования курса доллара. Об этом пишет Минфин.

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Стоит отметить, что последние несколько дней гривна слабеет. Сегодня НБУ установил официальный курс доллара на уровне 24,72 грн.

Раньше, НБУ во избежание скачков доллара выходил с продажей инвалюты в начале сессии, то сейчас Нацбанк ждет пока котировки не достигнут своего пика. Это снижает спрос на валюту. Лишь после этого Нацбанк выходит на торги с продажей по более привлекательному курсу.

Напомним, в Украине увеличился объем наличных денег.

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