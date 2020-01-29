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НБУ изменил тактику формирования курса доллара

Комментариев: 2
Несколько дней подряд гривн слабеет.
НБУ изменил тактику формирования курса
НБУ изменил тактику формирования курса
Пресс-центр НБУ

НБУ изменил тактику формирования курса доллара. Об этом пишет Минфин.

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Стоит отметить, что последние несколько дней гривна слабеет. Сегодня НБУ установил официальный курс доллара на уровне 24,72 грн.

Раньше, НБУ во избежание скачков доллара выходил с продажей инвалюты в начале сессии, то сейчас Нацбанк ждет пока котировки не достигнут своего пика. Это снижает спрос на валюту. Лишь после этого Нацбанк выходит на торги с продажей по более привлекательному курсу.

Напомним, в Украине увеличился объем наличных денег.

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Теги: курс доллара, НБУ, курс валют
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.01.2020, 18:17
Оценка:  0
гость
То ли ещё будет.
Путин-Xyйло    29.01.2020, 17:33
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Просто Нацбанк из регулятора перестроился в еще одного спекулянта!
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