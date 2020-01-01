Нафтогаз снизил цену на газ для промышленности

Компания снизила стоимость газа на февраль для промпотребителей. Ожидается, что цены упадут на 14-15%.

В феврале цены на газ упали еще на 14-15% depositphotos.com

НАК Нафтогаз Украины с 1 февраля снижает цену на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Компания предлагает газ по цене 4 661,00 - 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15%, в зависимости от условий поставки.

Предлагаемые цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, Нафтогаз пересчитал цену на газ в январе.

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