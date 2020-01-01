Оржель назвал новую цену на газ для населения

Конечная стоимость газа в январе составит не более 7 тысяч гривен, тогда как гарантированная цена около 8 тысяч.

После изменения формулы образования цены на газ конечная его стоимость для населения и тепловиков составит около 6-7 тысяч гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель после заседания Кабмина в среду, 29 января.

“Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов, будет составлять от 6 до 7 тыс. грн“, - сказал он.

Такая цена будет в января, а в феврале она может еще снизиться, допустил министр.

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Отметим, по новой методике цена газа на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам на нидерландском хабе TTF, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца.

Таким образом, газ в январе будет стоить 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

Напомним, Нафтогаз пересчитал цену на газ в январе.

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