Милованов рассказал, куда следует обращаться, если вам не платят зарплату

В первую очередь нужно идти в профсоюз.

Украинцы должны обращаться в профсоюзы, если им не выплачивают зарплату. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, пишет Экономическая правда.

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Также министр акцентировал, что в случае невыплаты зарплат, люди могут обращаться в суд.

“Во-первых люди, которым не платят зарплаты должны обратиться к профсоюзам. Во-вторых, они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы. Не нужно этого бояться. Третье, нужно обращаться к государственной службе Украины по вопросам труда, этот тот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики торговли и сельского хозяйства“, - отмечает министр.

Министр также рассказал, что государственная служба Украины по вопросам труда планирует проверять компании на наличие задолженностей по зарплате.

“Пожалуйста обращайтесь к госслужбе по труду с жалобами о невыплате зарплат, мы должны реагировать. Мы вводим постоянный мониторинг и будем более активно работать с рынком, для того чтобы все зарплаты были выплачены“, - утверждает Милованов.

Напомним, долги по зарплатам в Украине выросли за год на 15%.

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