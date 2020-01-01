Бюджет Фонда социального страхования: Сколько выделили в этом году на соцпомощь для украинцев
Кабмин утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на текущий год. Расходы фонда предусмотрены на уровне 29,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“Расходы Фонда в текущем году запланированы на уровне 29,2 млрд грн, из которых на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на похороны) и социальные услуги предусмотрено выделить 17,32 млрд грн; на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей – почти 9,78 млрд грн; на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 577 млн грн“, - сказано в сообщении.
Определили также и доходная часть бюджета фонда - 29,23 млрд грн.
Напомним, в Украине увеличили помощь для одиноких матерей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил