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Украина завершит отопительный сезон с избытком газа — Оржель

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В европейских хранилищах также есть избыточные запасы.
Алексей Оржель
Алексей Оржель
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Украины выйдет из отопительного сезона с избыточным количеством газа в хранилищах. Об этом на заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет Укринформ.

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Оржель также рассказал, что на снижение цены на газ для население влияет несколько факторов, среди которых: погодные условия, количество газа в украинских хранилищах и подписание контракта с РФ о транзите газа через Украину.

“Учитывая то, что сейчас очень много позитивных сигналов - в частности, большие запасы газа в подземных хранилищах - у нас на 5,4 млрд больше, чем в прошлом году. Мы стопроцентно выходим с избыточными запасами из отопительного периода“, - сказал Оржель.

Также Оржель рассказал, что в европейских хранилищах также есть избыточные запасы.

“Также теплая зима. Фактор наличия транзита по территории Украины, что также влияет. Это - те драйверы, которые влияют на уменьшение цен в Украине, уменьшение цен в Европе“, - утверждает Оржель.

Напомним, Нафтогаз пересчитал цену на газ в январе.

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Теги: газ, отопительный, Оржель
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