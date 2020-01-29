Стало известно, сколько потратил Кабмин на визит Гончарука в Давос

В Кабмине рассказали, что министры сами могли принимать решение, сколько они потратят на поездку в Давос.

Поездка премьер-министра Украины Алексея Гончарука на экономический форум в Давосе обошлась в 17 912 гривен. Об этом сообщили в Секретариате Кабинета министров Украины, пишет Апостроф.

“По информации Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров, расходы на обеспечение рабочего визита Премьер-министра Украины А. Гончарука в Швейцарскую конфедерацию составили 17 912,13 гривен“, - утверждают в Кабмине.

Также в Кабмине рассказали, что организацией поездки занимался Офис президента. Также известно, что министры сами могли принимать решение, сколько они потратят на поездку в Давос.

Напомним, поездка Зеленского в Давос обошлась в 2,5 млн грн.

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