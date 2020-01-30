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Трамп одобрил торговую сделку с Мексикой и Канадой

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Американский лидер назвал договор между странами крупнейшим, справедливым и наиболее сбалансированным.
Дональд Трамп подписал торговое соглашение США, Мексики и Канады
Дональд Трамп подписал торговое соглашение США, Мексики и Канады
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Президент США Дональд Трамп 29 января подписал новое торговое соглашение США, Мексики и Канады (USMCA). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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В декабре 2019 года соглашение поддержала Палата представителей Конгресса, а 16 января договор одобрил Сенат.

“Сегодня мы завершаем этот кошмар с NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли - ред.), подписывая новое соглашение с Мексикой и Канадой. <...> Впервые в американской истории мы заменили ужасную торговую сделку, которая поощряла аутсорсинг, действительно справедливой и взаимовыгодной сделкой, которая сохранит рабочие места, благосостояние и рост здесь, в Америке“, - подчеркнул Трамп.

По его словам, соглашение приведет к росту ВВП на 1,2%, создаст новые рабочие места и охватит товарооборот более чем на 1,3 триллиона долларов.

Напомним, США и Китай подписали частичное торговое соглашение.

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Теги: США, Канада, торговля, Мексика, соглашение, сделка, NAFTA
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.01.2020, 12:19
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гость
А стену с Мексикой по проекту Сени Кроликова строит? Раз ее ветром сдуло Надо стены КОПАТЬ, Трампу неверный перевод украинской проектной документации сделали!
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