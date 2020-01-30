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Украинцы в прошлом году заработали почти на 40% больше, чем в 2018

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Общая сумма доходов, которая указана в декларациях, составила 101,8 млрд грн.
В 2019 году украинцы подали около 638 тысяч деклараций
В 2019 году украинцы подали около 638 тысяч деклараций
depositphotos.com

В 2019 году украинцы подали около 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Общая сумма доходов составила 101,8 млрд грн. Это на 39% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

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Выросла также и сумма налога на доходы, которая достигла 3,4 млрд грн. Стоит отметить, что это 46% больше, чем в 2018 году.

Также в налоговой службе отметили, что в Украине выросло количество деклараций. Это и повлияло на сумму дохода и количество налогов.

Общая сумма доходов составила 101,8 млрд грн
Общая сумма доходов составила 101,8 млрд грн
tax.gov.ua

Напомним, Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты.

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Теги: декларации, доходы украинцев, зарплаты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.01.2020, 11:09
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гость
Та просто заробитчан прижали, приходится весь зароботок декларировать. Еще и проверки по субсидиям напугали, тоже опасаются черным налом светить.
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