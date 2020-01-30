Украинцы в прошлом году заработали почти на 40% больше, чем в 2018
Общая сумма доходов, которая указана в декларациях, составила 101,8 млрд грн.
В 2019 году украинцы подали около 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Общая сумма доходов составила 101,8 млрд грн. Это на 39% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.
Читай также: Как заполнить Е-декларацию: 7 лайфхаков от НАПК
Выросла также и сумма налога на доходы, которая достигла 3,4 млрд грн. Стоит отметить, что это 46% больше, чем в 2018 году.
Также в налоговой службе отметили, что в Украине выросло количество деклараций. Это и повлияло на сумму дохода и количество налогов.
Напомним, Кабмин предлагает выплачивать компенсацию за задержку зарплаты.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил