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Roshen снова судится из-за использование названия "Киевский торт"

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В суд подали на харьковский Хладпром.
Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева
Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева
depositphotos.com

Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с просьбой запретить харьковской компании ООО Хладопром использование формулировки “Киевский торт“. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда, пишет Новое время.

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Корпорация Roshen, что Хладпром нарушил права интеллектуальной собственности, поскольку использовал обозначение Киевский торт с изображением листьев каштана, плодов каштана.

Roshen призывает Хладопром уничтожить все упаковки и этикетки с этим обозначением, а также не применять название “Киевский торт“ в рекламе.

Хладопром также решил подать встречный иск в Северный апелляционный хозяйственный суд к корпорации.

Напомним, Суркисы требуют от Порошенко 140 млн долларов из-за сорванной сделки по покупке акций “1+1“.

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Теги: Roshen, Киевский торт, Хладпром
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