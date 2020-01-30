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Доллар в обменниках достиг 25 гривен

Комментариев: 1
С начала недели американская валюта подорожала на 55 копеек. В продаже доллар стоит уже 25 гривен.
Доллар стремительно дорожает
Доллар стремительно дорожает
пресс-служба НБУ

Наличный доллар в продаже достиг психологической отметки в 25 гривен, сообщает BIN.ua.

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Так, в четверг, 30 января, курс продажи доллара в обменниках вырос на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки - на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

Напомним, НБУ изменил тактику формирования курса доллара.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
atos    30.01.2020, 13:45
Оценка:  -1
atos
Фантики всегда остаются фантиками, как их можно ровнять с долларом?
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