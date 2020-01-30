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Европейский рынок является главным покупателем украинских товаров — Качка

Комментариев: 4
Европейский рынок сейчас является ключевым рынком для украинского экспорта.
Тарас Качка
Тарас Качка
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Европейский рынок является ключевым для Украине в сфере экспорта. Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

“Европейский рынок сейчас является ключевым рынком для украинского экспорта. Количество украинских экспортеров, поставляющих свою продукцию в ЕС, постоянно растет. Уже сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. В январе-ноябре 2019 года торговый оборот Украина-ЕС составил 42 миллиарда долларов США“, - утверждает Тарас Качка.

Также торгпред рассказал, что Украина инициирует обсуждение с ЕС новых положений Соглашения об ассоциации. Качка акцентировал, что текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС не соответствует реальному объему торговли.

Напомним, эксперт оценил потерю рынка ЕС для украинских производителей курятины.

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Теги: Тарас Качка, ЕС, экспорт, товарооборот
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.01.2020, 14:00
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гость
В ЕС Уркаина поставляет зерно, рапс, лес-кругляк, рабсилу,мохнаток. Из ЕС -всю высокотехнологичную продукцию и даже одежду с обувью (в основном секонд-хэнд). А где свое производство с высокой добавленной стоимостью? Просрали?
Coюзник    30.01.2020, 14:12
Оценка:  0
Coюзник
Дурашка ... вся легкая промышленность на давальческих схемах работает на ЕС.
Coюзник    30.01.2020, 14:13
Оценка:  0
Coюзник
На ненавистной тебе "бандеровщине" работают десятки заводов автомобильной промышленности
гость  (аноним)  30.01.2020, 13:57
Оценка:  0
гость
Кто этот прыщавый мумий-тролль???
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