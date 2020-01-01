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Украина заняла 8 месте в мире по количеству мигрантов

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Около 5,9 млн украинцев живут за пределами страны.
5,9 млн украинцев живут за пределами страны
5,9 млн украинцев живут за пределами страны
depositphotos.com

Украина заняла 8 месте в мире по количеству мигрантов. Около 5,9 млн украинцев живут за пределами страны. Об этом свидетельствуют данные ООН о миграции народов и диаспорах в мире.

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Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован отметил, что этот показатель почти равняется тому, который фиксировали в Украине в 1990-х годах.

Большинство украинцев живет в Польше, Канаде, США, Германии, Израиле, Австралии, а также странах постсоветского пространства.

В то же время, первое и второе место рейтинга разделили индусы (около 17,5 млн индусов проживает не в Индии) и мексиканцы. Третье место в рейтинге досталось Китаю.

Украина заняла 8 месте в мире по количеству мигрантов
Украина заняла 8 месте в мире по количеству мигрантов
un.org

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине растет миграция.

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Теги: миграция, мигранты, Украина
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