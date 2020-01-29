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Эксперты обеспокоены новым законопроектом о накопительных пенсиях

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На новом законопроекте смогут зарабатывать коррупционеры, считает эксперт.
Накопительная пенсионная система не сможет гарантировать сохранение средств, считает эксперт
Накопительная пенсионная система не сможет гарантировать сохранение средств, считает эксперт
depositphotos.com

Накопительная пенсионная система не сможет гарантировать сохранение средств. Такое опасение по поводу нового законопроекта высказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун, пишет Апостроф.

“Гарантии государства [заключаются в том, что] оно формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил - в этом я вижу гарантии государства. А так - лучше бы вообще ничего не принимать по накопительной системе, чем принимать такое. К тому же, если будут проблемы с бюджетом, государство может наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России“, - говорит Колбун.

В то же время, эксперт отметил, что сама идея откладывать деньги на старость — хорошая, не страивает Колбуна конкретный законопроект. Эксперт считает, что на новом законопроекте смогут зарабатывать коррупционеры.

Напомним, ранее стало известно, что государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.

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Теги: пенсия, накопительная пенсия
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