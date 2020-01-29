Эксперты обеспокоены новым законопроектом о накопительных пенсиях

На новом законопроекте смогут зарабатывать коррупционеры, считает эксперт.

Накопительная пенсионная система не сможет гарантировать сохранение средств. Такое опасение по поводу нового законопроекта высказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун, пишет Апостроф.

“Гарантии государства [заключаются в том, что] оно формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил - в этом я вижу гарантии государства. А так - лучше бы вообще ничего не принимать по накопительной системе, чем принимать такое. К тому же, если будут проблемы с бюджетом, государство может наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России“, - говорит Колбун.

В то же время, эксперт отметил, что сама идея откладывать деньги на старость — хорошая, не страивает Колбуна конкретный законопроект. Эксперт считает, что на новом законопроекте смогут зарабатывать коррупционеры.

Напомним, ранее стало известно, что государство обяжет украинцев откладывать деньги на будущую пенсию.

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